Donald Trump pressionou o recém-eleito presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a investigar Joe Biden, o seu principal adversário do Partido Democrata nas eleições de 2020 nos Estados Unidos.

De acordo com o Wall Street Journal, o presidente dos EUA insistiu "cerca de oito vezes" durante um telefonema, a 25 de julho, para que o governante ucraniano "trabalhasse com Rudy Giuliani, o seu advogado pessoal, numa investigação" sobre o envolvimento do filho do antigo vice-presidente de Barack Obama, Hunter, com uma empresa de gás natural.

Em reação, Biden afirmou que, "se as notícias são verdade, então não existe não há um limite para a vontade do Presidente Trump abusar do seu poder e derrubar o país", descrevendo o seu comportamento como "repugnante" e pedindo ao chefe de Estado que divulgasse o telefonema para que o povo norte-americano "tirasse as próprias conclusões".

Trump apelidou a situação de "ridícula história" em declarações a jornalistas na Casa Branca e indicou que "não interessa o que disse" ao presidente ucraniano. No Twitter, o presidente dos EUA escreveu que a conversa que teve com Zelensky foi "perfeitamente normal" e que as "fake news" sabem-no.

The Fake News Media and their partner, the Democrat Party, want to stay as far away as possible from the Joe Biden demand that the Ukrainian Government fire a prosecutor who was investigating his son, or they won’t get a very large amount of U.S. money, so they fabricate a.....