Um caça espanhol disparou acidentalmente na terça-feira um míssil perto da fronteira da Rússia, durante um exercício aéreo na Estónia. O incidente levou à suspensão dos exercícios militares aéreos no país até findar a investigação interposta pelo governo estónio sobre o disparo por engano, confirmado ao jornal El País pelo governo de Espanha.

O avião em questão trata-se de um Eurofighter Typhoon. O disparo do míssil Amraam, que usa uma carga explosiva de 25 quilogramas e tem um alcance de 100 quilómetros, deu-se às 17h44 horas locais a 40 quilómetros a norte de Tartu e até agora não se sabe onde se encontra, estando a ser procurado pelas autoridades espanholas e estónias.

O míssil, com 3,7 metros e um diâmetro de 18 centímetros, tem alegadamente um "modo de autodestruição que garante a sua extinção no ar, mas não se afasta a hipótese de ter aterrado no solo", de acordo com as autoridades militares da Estónia.

Jüri Ratas, o primeiro-ministro da Estónia, deixou uma mensagem aos cidadãos do país pedindo-lhes que contactem o 112 caso vejam algo que se assemelha a um míssil, advertindo, porém, que estes não tenham a iniciativa de procurar o míssil espanhol ou manuseá-lo, caso o encontrem.

O disparo acidental ocorreu no contexto de um exercício militar da NATO, com o envolvimento de dois aviões franceses e dois espanhóis. Apesar dos países do Báltico (Estónia, Letónia e Lituânia) terem entrado para a aliança do Atlântico Norte em 2004, não têm capacidade de patrulhar o seu espaço aéreo, incumbido esta tarefa a outros países-membros de forma rotativa, como França, Espanha e Portugal. Desde que ocorreu a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, a presença da NATO foi reforçada na região.

Não há dados que apontem envolvimento de militares portugueses no incidente.