Trump diz que presidente da Fed é "demasiado estúpido" para o cargo

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o presidente da Reserva Federal Americana (Fed), Jerome Powell, é "demasiado estúpido e político" para ocupar o cargo.



REUTERS/Carlos Barria

Numa publicação na sua rede social Truth Social, Trump atacou o presidente da Fed, a quem chamou de "Jerome 'Tardón' Powell": "Ele chega tarde demais e, na verdade, está demasiado irritado e é demasiado estúpido e político para estar à frente da Fed".

Depois de a Fed ter anunciado na quarta-feira a sua decisão de manter as taxas, Powell anunciou também que a sua política atual está bem posicionada para continuar, enquanto se espera para ver o impacto real das tarifas impulsionadas pelo Presidente norte-americano.

Antes do anúncio, Trump tinha renovado a pressão sobre a Reserva Federal para que baixasse as taxas de juro, face ao aumento de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano.

Após a recusa de Powell, o Presidente dos EUA disse que isso está a custar "triliões de dólares" ao país, que está a "pagar o preço" por o presidente da Fed ser um "completo falhado".

Além disso, Trump voltou a atacar Powell por causa das obras de renovação da sede do Fed, com um custo adicional de cerca de 700 milhões de dólares, que os republicanos usam para criticar a sua má gestão à frente do organismo.

"Uma das renovações de edifícios mais incompetentes e corruptas da história da construção", dizem.