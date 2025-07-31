TikTok lança sistema para combater a desinformação nos EUA

A nova funcionalidade permite contextualizar os vídeos partilhados na aplicação, através de notas adicionadas pelos utilizadores, um sistema que já é utilizado pela Meta e pelo X.

A rede social TikTok lançou para os seus utilizadores americanos um sistema colaborativo de combate à desinformação, através do qual os utilizadores podem partilhar as suas dúvidas sobre a veracidade dos conteúdos.



REUTERS / Dado Ruvic

A nova funcionalidade, lançada na quarta-feira, permite contextualizar os vídeos partilhados na aplicação, através de "footnotes", notas adicionadas diretamente pelos utilizadores, um sistema que já é utilizado pelas plataformas da Meta e pelo X.

"As notas de rodapé baseiam-se no conhecimento coletivo da comunidade TikTok, permitindo aos utilizadores adicionar informações relevantes ao conteúdo da nossa plataforma", afirmou o diretor de segurança da rede social, Adam Presser, citado pela agência France Presse.

Para poder publicar estas notas, os utilizadores devem ter uma conta certificada ativa há pelo menos seis meses e estar sediados nos Estados Unidos.

Mais de 170 milhões de contas estão registadas no país, mas, de acordo com a plataforma, apenas cerca de 80.000 utilizadores foram selecionados para a publicação das notas.

A aplicação estima que a funcionalidade possa reforçar a luta contra a desinformação, seguindo o modelo da rede social X, embora muitos investigadores questionem a sua eficácia real face ao fluxo de informações falsas que inundam diariamente as redes sociais.

Recentemente, um estudo revelou que mais de 90% das notas de contexto escritas na rede social X nunca foram publicadas, limitando assim o seu impacto, sendo que as redes sociais utilizam cada vez mais os contributos diretos das pessoas, em detrimento dos verificadores de factos profissionais.