O presidente dos Estados Unidos defendeu que a China devia investigar o vice-presidente Joe Biden e o seu filho, Hunter, na véspera de recomeçarem as negociações sobre acordos de comércio entre os dois poderes económicos. Trump falou com os jornalistas à porta da Casa Branca. Antes, tinha defendido que a Ucrânia devia investigar Biden e o filho - o que já fizera pessoalmente através de uma chamada telefónica ao presidente Vladimir Zelenskiy. Tal deu origem ao processo de impeachment instigado pelos Democratas que está a decorrer no Congresso dos EUA."Se fossem honestos, começariam uma grande investigação aos Biden", respondeu Trump, quando questionado sobre o que queria que Zelenskiy fizesse sobre Biden."Eles deviam investigar os Biden. Ao mesmo tempo, a China devia começar uma investigação aos Biden, porque o que aconteceu na China é tão mau como o que ocorreu com a Ucrânia", frisou Biden.