Trump declara que Estados Unidos vão "iniciar ataques terrestres" contra cartéis de droga

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que, após os bombardeamentos contra embarcações marítimas nas Caraíbas e no Pacífico, os Estados Unidos vão realizar "ataques terrestres" contra os cartéis de droga, sem especificar o local exato.



Donald Trump, presidente dos EUA AP

"Vamos iniciar ataques terrestres contra os cartéis. Os cartéis controlam o México. É muito, muito triste ver e observar o que aconteceu neste país", disse o dirigente norte-americano, na quinta-feita, em entrevista à Fox News.

Donald Trump exortou o México no domingo a "recuperar o controlo", após meses de pressão sobre o vizinho do sul em questões relacionadas com a luta contra o narcotráfico e a balança comercial.

O Presidente norte-americano afirmou ter exortado a homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, a permitir que Washington enviasse forças dos EUA para combater os cartéis de droga que operam no México, uma proposta que a governante já tinha rejeitado no passado, disse Trump.

No sábado, as forças norte-americanas capturaram o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e esposa, Cilia Flores, acusados pela justiça dos EUA de narcoterrorismo e importação de “toneladas de cocaína”.

“O continente americano pertence aos povos de cada um dos países que o compõem”, reagiu Claudia Sheinbaum, após o sequestro de Maduro.

Os Estados Unidos destacaram, desde o verão, um dispositivo militar para as águas das Caraíbas e bombardearam embarcações provenientes da Venezuela em nome da luta contra o narcotráfico, operações cuja legalidade é questionada por especialistas, organizações não-governamentais e responsáveis das Nações Unidas.

Até agora, o Governo norte-americano não apresentou provas de que essas embarcações transportavam efetivamente drogas.

No final de dezembro, Trump afirmou que os Estados Unidos destruíram uma zona de desembarque usada por barcos acusados de participar no narcotráfico na Venezuela.