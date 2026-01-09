Governo Trump quer comprar 171 mil milhões de euros em títulos hipotecários para reduzir taxas de juro

O chefe de Estado tem tentado demonstrar que está a responder às preocupações dos eleitores sobre a acessibilidade à habitação antes das eleições intercalares, em novembro.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, defendeu quinta-feira que o Governo deve comprar 200 mil milhões de dólares (171 mil milhões de euros) em títulos hipotecários, uma medida que, segundo o republicano, ajudaria a reduzir as taxas de juro.



Donald Trump, presidente dos EUA AP Photo/Alex Brandon

Trump pretende com a medida ajudar a reduzir as taxas de juro dos financiamentos imobiliários numa altura em que os norte-americanos estão preocupados com os preços dos imóveis.

O chefe de Estado e a Casa Branca têm tentado demonstrar que estão a responder às preocupações dos eleitores sobre a acessibilidade à habitação antes das eleições intercalares, em novembro.

No mês passado, Trump afirmou que planeava apresentar reformas habitacionais e, na quarta-feira, disse que quer impedir os investidores institucionais de comprar casas.

Os preços dos imóveis têm subido, em geral, mais rapidamente do que as rendas devido à escassez de construções, o que dificulta a compra do primeiro imóvel por parte dos inquilinos e a aquisição de um imóvel maior por parte dos proprietários atuais, um desafio que persiste desde o primeiro mandato de Trump.

Trump afirmou que as duas empresas hipotecárias sob tutela do Governo, a Fannie Mae e a Freddie Mac, têm 200 mil milhões de dólares em caixa que serão utilizados para a compra.

"Isto fará com que as taxas de juro dos financiamentos imobiliários baixem, as prestações mensais diminuam e tornará o custo de ter uma casa própria mais acessível", frisou Trump, numa publicação nas redes sociais.

A Reserva Federal norte-americana (Fed) já comprou títulos garantidos por hipotecas durante períodos de turbulência económica para ajudar a reduzir as taxas de juro.

Existem aproximadamente 2 biliões de dólares (milhão de milhões) em títulos garantidos por hipotecas no balanço da Fed.

Este valor é inferior aos 2,7 biliões de dólares registados em junho de 2022, quando a taxa de inflação anual atingiu o nível mais elevado em quatro décadas e as taxas hipotecárias subiram para níveis que aumentaram as prestações mensais para os compradores de imóveis.

A taxa média de hipoteca fixa a 30 anos rondava hoje os 6,2%, uma queda em relação aos quase 7% registados quando Trump tomou posse, segundo a Freddie Mac, uma empresa de hipotecas que está sob tutela do Governo desde a crise financeira mundial de 2008.