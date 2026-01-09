Sábado – Pense por si

Mundo

Governo Trump quer comprar 171 mil milhões de euros em títulos hipotecários para reduzir taxas de juro

Lusa 07:42
As mais lidas

O chefe de Estado tem tentado demonstrar que está a responder às preocupações dos eleitores sobre a acessibilidade à habitação antes das eleições intercalares, em novembro.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, defendeu quinta-feira que o Governo deve comprar 200 mil milhões de dólares (171 mil milhões de euros) em títulos hipotecários, uma medida que, segundo o republicano, ajudaria a reduzir as taxas de juro.

Donald Trump, presidente dos EUA
Donald Trump, presidente dos EUA AP Photo/Alex Brandon

Trump pretende com a medida ajudar a reduzir as taxas de juro dos financiamentos imobiliários numa altura em que os norte-americanos estão preocupados com os preços dos imóveis.

O chefe de Estado e a Casa Branca têm tentado demonstrar que estão a responder às preocupações dos eleitores sobre a acessibilidade à habitação antes das eleições intercalares, em novembro.

No mês passado, Trump afirmou que planeava apresentar reformas habitacionais e, na quarta-feira, disse que quer impedir os investidores institucionais de comprar casas.

Os preços dos imóveis têm subido, em geral, mais rapidamente do que as rendas devido à escassez de construções, o que dificulta a compra do primeiro imóvel por parte dos inquilinos e a aquisição de um imóvel maior por parte dos proprietários atuais, um desafio que persiste desde o primeiro mandato de Trump.

Trump afirmou que as duas empresas hipotecárias sob tutela do Governo, a Fannie Mae e a Freddie Mac, têm 200 mil milhões de dólares em caixa que serão utilizados para a compra.

"Isto fará com que as taxas de juro dos financiamentos imobiliários baixem, as prestações mensais diminuam e tornará o custo de ter uma casa própria mais acessível", frisou Trump, numa publicação nas redes sociais.

A Reserva Federal norte-americana (Fed) já comprou títulos garantidos por hipotecas durante períodos de turbulência económica para ajudar a reduzir as taxas de juro.

Existem aproximadamente 2 biliões de dólares (milhão de milhões) em títulos garantidos por hipotecas no balanço da Fed.

Este valor é inferior aos 2,7 biliões de dólares registados em junho de 2022, quando a taxa de inflação anual atingiu o nível mais elevado em quatro décadas e as taxas hipotecárias subiram para níveis que aumentaram as prestações mensais para os compradores de imóveis.

A taxa média de hipoteca fixa a 30 anos rondava hoje os 6,2%, uma queda em relação aos quase 7% registados quando Trump tomou posse, segundo a Freddie Mac, uma empresa de hipotecas que está sob tutela do Governo desde a crise financeira mundial de 2008.

Tópicos preços Hipotecas Juros Imobiliário Donald Trump Freddie Mac Fannie Mae Casa Branca
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Governo Trump quer comprar 171 mil milhões de euros em títulos hipotecários para reduzir taxas de juro