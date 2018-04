O líder norte-coreano Kim Jong-un mencionou a "possibilidade" de diálogo entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos numa reunião do Partido dos Trabalhadores da Coreia.Durante a reunião não terão sido acordados quaisquer detalhes do encontro marcado com o presidente norte-americano, Donald Trump, segundo noticia a BBC.A agência de notícias norte-coreana noticiou que Kim Jong-un apresentou a sua "profunda análise e elogio" à possibilidade de haver negociações entre norte-americanos e norte-coreanos numa reunião do partido esta segunda-feira. O possível encontro entre os dois líderes não tinha ainda sido noticiado por nenhum órgão de comunicação oficial do país.Esta quarta-feira, o Parlamento norte-coreano irá reunir-se para aprovar o Orçamento do Estado.O país encetou recentemente uma política de diálogo com outros países, participando em encontros com delegações da Coreia do Sul e, de acordo com os EUA, aceitando participar num encontro em Maio ou Junho.