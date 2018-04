Esta é a reacção da empresa à polémica causada pela detenção de dois homens negros numa das lojas da cadeia na cidade norte-americana de Filadélfia, na Pensilvânia, enquanto esperavam por um amigo.

A Starbucks anunciou, esta quinta-feira, que vai fechar todas as lojas na tarde do dia 29 de Maio. O objectivo é permitir que os empregados dos mais de 8 mil estabelecimentos em todos os EUA frequentem um curso de educação contra o preconceito racial.



Esta é a reacção da empresa à polémica causada pela detenção de dois homens negros numa das lojas da cadeia na cidade norte-americana de Filadélfia, na Pensilvânia, enquanto esperavam por um amigo. O gerente ligou para a polícia queixando-se de "invasão", visto que os dois estariam no local sem terem feito nenhuma compra.



O incidente foi filmado e divulgado nas redes sociais, dando origem a fortes críticas contra a rede de cafetarias, que incluíram protestos à porta da loja onde tudo aconteceu.