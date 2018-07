A passagem de Donald Trump pela cimeira da NATO foi repleta de exigências aos restantes membros da Aliança Atlântica. Angela Merkel considerou a cimeira "intensa", à saída de uma reunião de emergência.

Em conferência de imprensa, o presidente dos Estados Unidos manifestou que está "extremamente infeliz" com os compromissos financeiros dos aliados, mas que o dos EUA continua "muito forte", descartando uma saída. "A NATO é muito mais forte do que era há dois dias", frisou.



"Todos concordaram em aumentar muito o seu compromisso", afirmou Trump, referindo-se a ter conseguido um maior financiamento por parte dos outros países.

O presidente norte-americano garante: "Acredito na NATO." Negou intenções de saída: "Penso que os EUA podem sair sem a concordância do Congresso, mas não será necessário."



Putin "não é meu inimigo"

Trump alongou-se acerca de vários temas. Sobre a Rússia, indicou que se queria "dar bem". "Penso que seremos capazes." Trump irá encontrar-se com Putin em Helsínquia, depois de uma passagem pelo Reino Unido. Admitiu abordar a Ucrânia, a Síria e a interferência nas eleições com o presidente russo. Considera ainda parar com os exercícios militares no Báltico.



"Putin é um concorrente, não é meu inimigo e não o conheço demasiado bem para lhe chamar amigo. Penso que será a reunião mais fácil de toda a viagem pela Europa", brincou. "Todos terão uma boa relação com a Rússia."

O presidente norte-americano declarou vitória ao anunciar que os aliados vão contribuir com mais do PIB para a defesa. Contudo, acredita que o valor de 2% indicado é demasiado baixo e no futuro quer chegar aos 4%. "Como o PIB dos EUA aumentou pagamos mais, o que não é justo", lamentou.

No dia 25 de Julho, Trump indicou que começará conversações com a União Europeia (UE) acerca do comércio. Espera ainda alcançar um acordo de comércio justo com a China "se for possível".

Antes de Helsínquia, Putin vai passar pelo Reino Unido. "O Brexit parece estar a correr de maneira diferente da esperada, e o Reino Unido está a ficar parcialmente mais envolvido com a UE de novo. Não tenho que dizer o que o Reino Unido deve fazer", sublinhou.

O presidente norte-americano aproveitou ainda para dizer que é muito consistente, "um génio muito estável".