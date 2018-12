O Comando Espacial militar será um ramo integrado na Força Aérea que pretende supervisionar a investigação e acção militar no espaço.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, assinou esta terça-feira uma ordem executiva para criar um Comando Espacial militar, ramo integrado na Força Aérea que pretende supervisionar a investigação e acção militar no espaço.



De acordo com a imprensa norte-americana, Trump assinou o memorando de uma página esta terça-feira, autorizando o Departamento da Defesa a criar o novo comando, que deverá custar cerca de 800 milhões de dólares nos próximos cinco anos.



O Comando Espacia é um projeto ainda não será um ramo independente de serviço armado, como tinha prometido o Presidente dos Estados Unidos. Será constituído como um corpo de comando de combate de forças especiais, dentro do ramo da Força Aérea.



O objetivo deste Comando é supervisionar a investigação e ação militar no espaço, recriando um ramo que existiu entre 1985 e 2002 e que foi absorvido pelo Comando Estratégico da Força Aérea, pouco tempo após o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001.