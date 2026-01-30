Sábado – Pense por si

Trump apelida vítima mortal do ICE de "rufia e, possivelmente, insurgente"

Trump refere-se a um vídeo que mostra Pretti, 11 dias antes da sua morte, a resistir à detenção por outros polícias.

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, chamou esta sexta-feira "rufia e, possivelmente, insurgente" ao paramédico Alex Pretti, morto por dois agentes do Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE) em Mineápolis, sábado, à queima-roupa.

Morte de Alex Pretti às mãos do ICE gerou revolta em Minneapolis
Morte de Alex Pretti às mãos do ICE gerou revolta em Minneapolis AP

Em mensagem na plataforma digital Truth Social, Trump refere-se a um vídeo que mostra Pretti, 11 dias antes da sua morte, a resistir à detenção por outros polícias, na cidade do norte dos EUA onde têm existido protestos e confrontos contra as operações federais de controlo da imigração.

Novos vídeos mostram Alex Pretti a pontapear carro do ICE e em confrontos com os agentes 11 dias antes de ser morto

"Rufia e, possivelmente, insurgente. A popularidade de Alex Pretti disparou com o vídeo recém-divulgado de ele a gritar e a cuspir na cara de um agente do ICE, muito calmo e sereno", escreveu.

Alex Pretti "pontapeou freneticamente um veículo do Governo, novinho em folha e caríssimo, com tanta força e violência que o farolim traseiro ficou estilhaçado", descreveu o líder norte-americano.

“Foi uma demonstração verdadeiramente violenta e descontrolada de raiva e fúria, visível para todos. O agente do ICE manteve a calma e a compostura, o que não é fácil em tais circunstâncias! VAMOS FAZER A AMÉRICA GRANDE OUTRA VEZ", desejou.

O paramédico assassinado aos 37 anos, cuspiu num carro que transportavam polícias, no dia 13 de janeiro. Depois deu um pontapé na traseira do veículo e mais outro golpe que partiu o farolim da direita.

Agentes, com máscaras, saíram da viatura para o deter e Pretti foi derrubado para o chão por, pelo menos, quatro agentes. A polícia também usou gás lacrimogéneo para dispersar o grupo de ativistas presentes.

