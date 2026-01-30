Trump apelida vítima mortal do ICE de "rufia e, possivelmente, insurgente"

Trump refere-se a um vídeo que mostra Pretti, 11 dias antes da sua morte, a resistir à detenção por outros polícias.

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, chamou esta sexta-feira "rufia e, possivelmente, insurgente" ao paramédico Alex Pretti, morto por dois agentes do Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE) em Mineápolis, sábado, à queima-roupa.



Morte de Alex Pretti às mãos do ICE gerou revolta em Minneapolis AP

Em mensagem na plataforma digital Truth Social, Trump refere-se a um vídeo que mostra Pretti, 11 dias antes da sua morte, a resistir à detenção por outros polícias, na cidade do norte dos EUA onde têm existido protestos e confrontos contra as operações federais de controlo da imigração.

A carregar o vídeo ... Novos vídeos mostram Alex Pretti a pontapear carro do ICE e em confrontos com os agentes 11 dias antes de ser morto

"Rufia e, possivelmente, insurgente. A popularidade de Alex Pretti disparou com o vídeo recém-divulgado de ele a gritar e a cuspir na cara de um agente do ICE, muito calmo e sereno", escreveu.

Alex Pretti "pontapeou freneticamente um veículo do Governo, novinho em folha e caríssimo, com tanta força e violência que o farolim traseiro ficou estilhaçado", descreveu o líder norte-americano.

“Foi uma demonstração verdadeiramente violenta e descontrolada de raiva e fúria, visível para todos. O agente do ICE manteve a calma e a compostura, o que não é fácil em tais circunstâncias! VAMOS FAZER A AMÉRICA GRANDE OUTRA VEZ", desejou.

O paramédico assassinado aos 37 anos, cuspiu num carro que transportavam polícias, no dia 13 de janeiro. Depois deu um pontapé na traseira do veículo e mais outro golpe que partiu o farolim da direita.

Agentes, com máscaras, saíram da viatura para o deter e Pretti foi derrubado para o chão por, pelo menos, quatro agentes. A polícia também usou gás lacrimogéneo para dispersar o grupo de ativistas presentes.