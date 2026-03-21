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21 de março de 2026 às 08:55

“Do ponto de vista militar, ganhámos”: Trump afirma que as capacidades militares do Irão estão “acabadas”

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou, esta sexta-feira, que o Irão está “acabado” militarmente, garantindo que as suas principais capacidades foram destruídas. O líder norte-americano disse ainda que o objetivo dos EUA e de Israel é alcançar a vitória no conflito.

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