O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, admitiu esta segunda-feira "considerar seriamente" a possibilidade de dar o seu testemunho por escrito no inquérito de impeachment que decorre no Congresso norte-americano.

No Twitter, Trump acedeu ao pedido da presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, e indicou que, "apesar de não ter feito nada de mal", irá dar o seu testemunho e que lhe "agrada a ideia". "Embora eu não tenha feito nada de errado e não goste de dar credibilidade a este embuste que não leva a lado nenhum, agrada-me a ideia e irei (…) considerá-la seriamente", escreveu.

....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it!