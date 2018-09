Stormy Daniels, a actriz pornográfica que alega ter tido um caso com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu um livro de memórias. Nele, dá detalhes sobre o tempo que passou com o líder norte-americano e garante que este se ofereceu para a favorecer no seu programa de televisão.

No livro Full Disclosure, a que o The Guardian teve acesso, Daniels revela o quão pouco acreditava que Trump ganhasse as eleições presidenciais de 2016. "Nunca vai acontecer. Ele nem sequer quer ser presidente", escreveu. Quando as sondagens começavam a dar a vitória ao actual presidente norte-americano, escreveu a actriz, começou a temer estar em perigo. Anos antes, tinha sido ameaçada para não contar a sua história com Trump.

Além das descrições de medo e receio, Stormy Daniels descreve detalhadamente o caso que teve com o presidente dos Estados Unidos – incluindo detalhes sobre os seus órgãos genitais e sobre o "nojo" que sentiu por ela própria por ter deixado que as coisas se desenrolassem. "Ele sabe que tem um pénis incomum. Tem uma cabeça de cogumelo. É como um cogumelo", escreveu a actriz pornográfica. "Deitei-me ali, aborrecida por estar a ser f***** por um homem com pêlos púbicos de Yeti [monstro das neves] e um pénis como o cogumelo do Mario Kart", contou. "Talvez tenha sido o sexo menos impressionante que já tive, mas tenho a certeza de que ele não partilha da mesma opinião".



Durante o ano seguinte, Daniels afirma ter continuado a atender as chamadas de Donald Trump na esperança que este a levasse ao seu reality show, The Apprentice. "Vamos arranjar uma forma de te trazer ao concurso", terá dito o líder dos Estados Unidos à actriz. "Ele ia fazer batota, e era 100 por cento ideia dele".



Nos anos que se seguiram, Stormy Daniels explica que cada vez que via Trump na televisão sentia repulsa. "Tive sexo com aquilo, dizia para mim mesma", escreveu.

Apesar de ter negado o caso, o presidente norte-americano admitiu ter existido um pagamento à actriz. No final de Agosto, segundo avançou o New York Times, o ex-advogado de Donald Trump, Michael Cohen admitiu ter pago a Daniels "a mando do candidato, com o objectivo de comprar o silêncio sobre uma relação entre ambos.