Trinta casos de coágulos em 18 milhões de vacinados com AstraZeneca no Reino Unido

O Reino Unido divulgou a existência de 30 casos de coágulos sanguíneos raros entre as 18,1 milhões de pessoas que receberam a vacina da AstraZeneca. A informação foi avançada no mesmo dia em que a Holanda suspendeu a administração da vacina criada pela Universidade de Oxford a pessoas com menos de 60 anos. Este sábado, a AFP avançou que há já sete mortes confirmadas devido aos coágulos. Falta apurar se estes óbitos se deveram a uma coincidência ou a um efeito colateral da vacina.







a Agência Europeia de Medicamentos e a Organização Mundial da Saúde reiteram que os benefícios da vacina são superiores aos potenciais riscos.

Apesar das mortes e dos casos de coágulos,"A causa imediata para essa decisão é a notificação de casos de trombose associada à baixa contagem de plaquetas após as vacinações", divulgaram as autoridades de saúde holandesas. A decisão foi tomada após a morte de uma mulher e de terem sido conhecidos mais cinco casos de coágulos sanguíneos, em mulheres com idades entre os 25 e os 65 anos. A suspensão é provisória, até à próxima quarta-feira, dia em que a Agência Europeia de Medicamentos emite mais orientações sobre a vacina da AstraZeneca.Por sua vez, no Reino Unido, a Agência Reguladora de Medicamentos e Saúde reconheceu a existência de coágulos mas destacou que os riscos associados a estes são "muito reduzidos". No Reino Unido, os 30 casos identificados repartem-se por 22 referentes a trombos venosos cerebrais e oito a outros problemas de coagulação do sangue com baixo número de plaquetas.A vacina é, "de longe, a opção mais segura para reduzir os riscos de adoecer com gravidade ou morrer por causa da Covid-19", referiu o investigador da Universidade de Bristol, Adam Finn, membro do Comité Conjunto de Vacinação e Imunização do Reino Unido.Um número crescente de casos de coágulos sanguíneos levou a que a vacina fosse suspensa para menores de 60 anos na Alemanha, Finlândia, Noruega, Islândia, Dinamarca e Canadá.