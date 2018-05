Um juiz pediu esta segunda-feira a prisão imediata, sem fiança, para Luis Bárcenas, antigo tesoureiro do partido espanhol PP. O Supremo Tribunal de Justiça tinha condenado, na passada quinta-feira, Bárcenas a 33 anos e quatro meses de prisão e ao pagamento de uma multa que ultrapassa os 44 milhões de euros por delitos fiscais e branqueamento de capitais no âmbito do caso Gürtel.





Foi ainda feito, pelos procuradores representantes da Fiscalía Anticorrupción - a entidade que investiga processos relativos a delitos económicos em Espanha -o pedido de prisão de López Viejo e Guillermo Ortega e a mulher de Bárcenas, além de vários políticos espanhóis, de acordo com a imprensa do país.A medida surge no âmbito do caso Gürtel - um esquema de corrupção e financiamento ilegal que funcionou entre 1990 e 2004 e envolveu vários líderes políticos do Partido Popular - que estava, na altura, no poder - sobretudo locais e regionais, com empresários. O actual líder do PP e primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, desempenhou várias funções dentro do partido neste período, entre as quais director de campanhas. No entanto, Rajoy negou sempre o envolvimento nesta rede.

O protagonista do caso, Bárcenas, terá gerido durante quase 20 anos de doações alternativas realizadas por empresas de forma a comprar adjudicações e contratos em regiões governadas pelo PP. Está agora condenado por evasão fiscal em mais de 11,5 milhões de euros e receber mais de 1,2 milhões em comissões por facilitar contratos públicos a vários empresários. De acordo com a sentença, citada pelos jornais espanhóis, Bárcenas foi uma peça-chave de um "autêntico esquema de fraude do tesouro público".