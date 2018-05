Tribunal nos EUA obriga filho a sair de casa dos pais

Uma ordem judicial obrigou um homem de 30 anos, expulso de casa pelos pais, a abandonar a residência até ao meio-dia do dia 1 de Junho.

Uma ordem judicial obrigou que um homem de 30 anos, que foi expulso de casa pelos pais em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a abandonar a residência até ao meio-dia do dia 1 de Junho.



O juiz do Supremo Tribunal Donald Greenwood assinou na quinta-feira a ordem judicial.



Os pais de Michael Rotondo, norte-americano de 30 anos, levaram o filho a tribunal por este não querer sair da residência da família, em Nova Iorque.



Os pais ganharam a acção e agora o tribunal estipulou a data.



A ordem estabelece um prazo curto para que Michael Rotondo abandone a casa dos pais, antes que os xerifes do condado possam ser chamados para retira-lo à força.



Michael Rotondo pediu pelo menos 30 dias para sair e chegou a defender em tribunal que o prazo justo seriam seis meses, o que o juiz considerou "ultrajante".



O juiz disse que a mãe tinha o direito a que o filho saísse de imediato de casa, mas solicitou por escrito que lhe fosse dado até ao dia 1 de Junho para o fazer.