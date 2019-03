Criança tem quase cinco meses. Juiz do tribunal de família considerou que nome podia ser contrário aos interesses da criança.

Um casal do sudoeste da França, fã de futebol, foi proibido pelo tribunal de dar ao seu filho o nome de "Griezmann Mbappé", em homenagem aos dois jogadores da seleção francesa campeã mundial, confirmou fonte municipal à agência AFP.



Este nome inédito foi rejeitado por um juiz do tribunal de Família em Brive-la-Gaillarde, quase cinco meses após o nascimento da criança, referiu a mesma fonte.



Segundo a rádio local France Bleu Limousin, que revelou a informação, o menino chama-se agora Dany Noah.



Quando os pais foram registar a criança, um conservador do registo civil daquela cidade francesa avisou o procurador do Ministério Público da intenção dos pais de atribuir o nome daqueles dois futebolistas e que isso podia ser contrário aos interesses da criança.



Segundo o jornal La Montagne, os nomes Griezmann Mbappé foram abandonados, mas ficaram registados na conservatória na eventualidade de haver uma decisão judicial contrária ao que ficou decidido.