Tribunal de Londres adia decisão sobre extradição de Julian Assange

Durante 1h30, João, um português a combater na Ucrânia, falou sobre o seu dia a dia e como é estar integrado na Brigada de Azov. E ainda: entrevista a Betina Anton, que escreveu sobre a fuga do nazi Mengele; a história do único Roquette que se manteve no Brasil; as vítimas de burlas amorosas cometidas através da Internet.