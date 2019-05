A um país onde o acesso à Internet é fortemente controlado chegou uma invenção tecnológica peculiar: um tribunal chinês criou uma aplicação para "apanhar" caloteiros. A proposta, de janeiro, vem de um tribunal da província de Heibei – que pretendeu disponibilizar aos cidadãos daquela província uma aplicação para localizar os devedores que se encontrem nas proximidades.

A funcionar como complemento do WeChat - o WhatsApp/Facebook chinês -, a aplicação tem um mapa que sinaliza, num raio de 500 metros, as pessoas com dividas registadas a outras. Juntamente, surge uma pequena lista com informações pessoais.