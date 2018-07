Pelo menos três crianças são assassinadas por dia no México, segundo dados avançados pelas autoridades do país na quinta-feira. "Temos assistido com tristeza e assombro à morte de crianças, de bebés, que acontecem não só quando são noticiados, mas todos os dias", disse o chefe do Sistema Nacional de Protecção Integral de Crianças e Adolescentes do México, Ricardo Bucio, aos meios locais.

"Há pelo menos três homicídios de crianças neste país todos os dias e embora o índice tenha melhorado - em 2010 chegámos aos quatro homicídios diários -, isto não pode ser aceite", prosseguiu. O México fechou o ano passado com o número mais elevado de homicídios das últimas duas décadas.

Também na quinta-feira, a organização não-governamental Save the Children lançou a campanha #SinNiñezNoHayFuturo (Sem crianças não há futuro), com o objectivo de sensibilizar sobre o impacto que os altos níveis de violência têm na infância e na adolescência.

Esta semana, duas meninas foram assassinadas nos estados deTamaulipas eNuevoLeón, de acordo com a agênciaEfe. Na segunda-feira,AleidaEstrella, de sete anos, morreu na sequência de 20 facadas. Dois dias depois, AnaLizbethPolinaRamírez, de oito anos, foi encontrada morta num terreno abandonado.

De Janeiro a Novembro do ano passado foram cometidos 23.101 assassinatos no México. O novo presidente mexicano eleito, Andres Obrador, tem como um dos principais objectivos travar a violência.