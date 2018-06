No estado mexicano de Michoacán, na cidade de Ocampo, 28 agentes da polícia foram detidos por suspeitas de envolvimento no assassinato de um candidato à presidência da câmara municipal. Segundo a Reuters, todos os membros do departamento da polícia municipal foram detidos, no domingo, para interrogatório.

A investigação centra-se numa possível violação do código de conduta policial. Entre os detidos está ainda o responsável local pela segurança pública.

Na passada quinta-feira, Fernando Ángeles Juárez, de 64 anos, foi morto a tiro por um grupo de homens quando saia da sua casa. O candidato à presidência da Câmara municipal de Ocampo entrou para a lista de políticos assassinados no México na campanha para as eleições de 1 de Julho.

No espaço de uma semana, Juárez foi o terceiro politico morto no estado de Michoacán. Após a morte de Juárez, o Ministério Público mexicano acusou Oscar González García, responsável pela segurança pública de Ocampo, de envolvimento no crime. No entanto, quando agentes federais o tentaram deter foram impedidos pela polícia da cidade.

No dia seguinte, a polícia federal voltou com reforços e deteve os polícias e o chefe de segurança. Algemados, foram levados para interrogatório em Morelia.

No dia 1 de Julho o México vai a votos para escolher o sucessor do presidente Enrique Peña Nieto, o novo Parlamento, os governadores dos estados e o presidente de câmara.