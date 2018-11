Queimados vivos pela população por rumor espalhado no WhatsApp

Ricardo e Alberto Flores, sobrinho e tio, foram queimados vivos por uma multidão em frente a uma esquadra do México. Tudo começou com um rumor espalhado através do WhatsApp. "O povo, unido, jamais será vencido", gritava uma centena de pessoas enquanto os dois homens morriam à sua frente. Outros milhares assistiam ao crime através de um directo no Facebook.

"Por favor, estejam todos alerta porque uma praga de sequestradores de crianças entrou no país. Ao que parece, os criminosos estão envolvidos no tráfico de órgãos…nos últimos dias, desapareceram crianças de 4, 8 e 14 anos e alguns foram encontrados mortos e com sinais de que lhe tinham sido retirados os órgãos. Os seus abdómenes tinham sido abertos e estavam vazios", era a mensagem que circulava através do WhatsApp, que gerou alarme nas últimas semanas no México.

Ricardo, estudante de Direito de 21 anos, e Alberto, agricultor de 53 anos, deslocaram-se à localidade de Acatlán para comprar materiais de construção. Ao chegarem, de carro, pararam à porta de uma escola – o que levou a que um grupo de pessoas, nervosas com a mensagem que circulava pela rede social, confrontasse os homens. A polícia foi chamada ao local e deteve Ricardo e Alberto, levando-os para a esquadra mais próxima, explica o El Mundo.