Três soldados do Chade pertencentes a uma missão das Nações Unidas (ONU) no Mali (Minusma) foram hoje mortos e três outros ficaram gravemente feridos na sequência da explosão de uma mina que atingiu os veículos em que seguiam."Dois veículos do contingente do Chade das ONU, durante uma patrulha de rotina, rolaram sobre minas. Há três mortos e três feridos graves", afirmou Olivier Salgado, porta-voz da missão Minusma em Aguelok, cidade no norte do Mali.Segundo este responsável, na sequência deste incidente foram enviados reforços para aquela zona do Mali, que conta com cerca de 13 mil soldados.O Mali é palco de uma crise multifacetada desde 2012 e que já fez milhares de mortos e centenas de milhares de deslocados.Apresar do acordo de paz assinado em 2015 com os rebeldes separatistas no norte, o país continua sob a presa de grupos jihadistas, de tensões intercomunitárias, fomentadas e ventiladas por esses mesmos grupos que exercem tráfico de influências que acabam por comprometer a autoridade do Estado.A violência tem-se espalhado do norte para o centro do Mali e para os vizinhos do Niger e do Burkina Faso.