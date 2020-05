O governo da Bélgica está a ponderar adotar uma nova estratégia contra a covid-19 para começar a aliviar o confinamento: sugerir aos seus cidadãos que escolham apenas quatro pessoas com as quais poderão jantar nas próximas semanas.

A partir deste domingo, todos os lares da Bélgica vão poder convidar até quatro convidados para as suas casas e vão poder deslocar-se a casa dessas pessoas. A isto o governo belga está a chamar "bolha de corona". Mas mais ninguém pode entrar neste círculo social. Segundo o jornal britânico The Guardian, o governo britânico está também a ponderar esta estratégia.

O plano tinha sido anunciado pela primeira-ministra na semana passada depois de ter sido amplamente criticada por ter, alegadamente, priorizado a economia em vez do contacto social entre amigos e família. Esta nova estratégia permitiu que os cidadãos belgas pudessem ver as suas mães pelo Dia da Mãe. Mas mesmo assim, Wilmès recomendou que as pessoas não se abraçassem e evitassem o cumprimento de três beijinhos habitual.

Muitos dos belgas tiveram de fazer escolhas difíceis sobre quem visitariam, por exemplo, em caso de pais divorciados, ou um casal ter de escolher entre uns pais de um ou os pais do outro.

O número quatro não é aleatório. É um número que está no limite da capacidade de mapeamento de contactos das autoridades.

Na Bélgica já foram infetadas 53 mil pessoas e morreram 8.656 (75 pessoas nas últimas 24 horas).



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 276 mil mortos e infetou mais de 3,9 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, vários países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.