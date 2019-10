pelo estado de Vermont, Jeff Weaver, em comunicado citado pela Reuters.





está conversador e de bom humor" e que ficará "em descanso durante os próximos dias", com os compromissos futuros a serem cancelados.

O candidato do Partido Democrata Bernie Sanders foi hospitalizado esta terça-feira depois de se queixar de dores no peito que o obrigaram a suspender a campanha para as eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos "Depois de uma avaliação médica e testes, foi encontrada um bloqueio numa artéria e dois stents foram inseridos com sucesso", afirmou o conselheiro sénior do senadorO responsável acrescentou que Sanders "Bernie Sanders é o mais velho candidato dos 19 representantes do Partido Democrata que tentam a nomeação presidencial e um dos favoritos na luta com Donald Trump à Casa Branca no próximo ano.