Vários entusiastas de óvnis (objetos voadores não identificados) dirigiram-se para o estado do Nevada em direção à Área 51, que se diz albergar os segredos do governo norte-americano sobre extraterrestres. Ao mesmo tempo, os militares reforçaram o dispositivo de segurança na zona.

Mas como chegámos até aqui? Tudo começou nas redes sociais, com um desafio para invadir a Área 51, de acesso restrito. Os "visitantes" estão a juntar-se em Rachel, uma pequena cidade perto da zona militar que nem tem uma bomba de combustível ou uma mercearia.

O único negócio de Rachel está a aproveitar a suposta invasão: chama-se Little A’Le’Inn (trocadilho com a palavra "alien") e é um motel e restaurante.

Little A’Le’Inn

Nicholas Boyen e Cayla McVey estão no local e falaram com a Reuters sobre o que os levava a Rachel. "Isto evoluiu para um ajuntamento pacífico, uma partilha de histórias de vida", afirmou Carla, que como o marido tem tatuagens de óvnis. "Acho que vamos ter um grupo de pessoas que estão prontas, respeitosas e sabem no que se vão meter."

Tatuagem de um entusiasta de óvnis

A invasão à Área 51 está marcada para segunda-feira, 23. Há décadas que o local é secreto, e origina teorias da conspiração como a de albergar um óvni e os corpos da sua tripulação, depois de este ter caído em Roswell, Novo México, em 1947. Até 2013, o governo norte-americano não confirmou que a base existisse; mas os registos divulgados nesse ano indicam que é usada para testar aeronaves para espionagem e caças de combate.



Segundo a Reuters, ainda não é claro se a invasão sempre irá arrancar.

Ideia de Matty preocupou autoridades

Matty Roberts, um estudante universitário da Califórnia, criou em junho um evento no Facebook em que pedia às pessoas que invadissem a Área 51 a pé "para ver os aliens".

Mais de um milhão de pessoas aderiram à ideia, mas a Força Aérea alarmou-se e instou os curiosos a não passarem pelos portões da base militar.

Base militar conhecida por Área 51

Então, começaram a surgir várias alternativas: Roberts associou-se à dona do Little A’Le’Inn e organizaram um festival chamado Alienstock; noutra cidade, Hiko, surgiu um evento com músicos, artistas e estudiosos de óvnis.

O condado de Lincoln, onde se situam as duas cidades, reforçou a segurança. Esta quinta-feira, cinco carros da polícia estavam estacionados junto aos portões da Área 51.