Tiroteio na Califórnia faz quatro mortos e dez feridos durante fim de semana festivo

Um tiroteio durante uma reunião familiar num salão de festas em Stockton, na Califórnia, fez quatro mortos e 10 feridos este domingo. Segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP), que cita a porta-voz do gabinete do xerife do condado de San Joaquin, Heather Brent, entre as vítimas estão crianças e adultos.
O tiroteio aconteceu pouco antes das 18h00, horas locais, 02h00 em Portugal Continental, durante o fim de semana de Ação de Graças, um dos feriados festivos mais celebradas nos Estados Unidos. "Este é o fim de semana de Ação de Graças, é quando as famílias se reúnem, comemoram, compartilham memórias e demonstram amor umas pelas outras", disse a presidente da junta Christina Fugazi.
Fugazi lembrou um tiroteio no qual "sete pessoas foram mortas a tiro" na cidade, acrescentando que "Stockton é melhor do que isto".
As primeiras indicações "sugerem que possa ter sido um incidente direcionado", disse Brent durante uma conferência de imprensa. As autoridades locais afirmaram que o suspeito ainda não foi encontrado e pediram ajuda à população. "Se tiver alguma informação sobre o indivíduo, contacte-nos, se for o indivíduo, entregue-se imediatamente", disse Ron Freitas, o procurador do condado de San Joaquin.
As autoridades não forneceram informações sobre o estado dos feridos mas disseram que várias pessoas foram levadas para os hospitais perto do local.
