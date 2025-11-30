Tiroteio na Califórnia faz quatro mortos e dez feridos durante fim de semana festivo

As autoridades não forneceram informações sobre o estado dos feridos mas disseram que várias pessoas foram levadas para os hospitais perto do local.

Um tiroteio durante uma reunião familiar num salão de festas em Stockton, na Califórnia, fez quatro mortos e 10 feridos este domingo. Segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP), que cita a porta-voz do gabinete do xerife do condado de San Joaquin, Heather Brent, entre as vítimas estão crianças e adultos.

O tiroteio aconteceu pouco antes das 18h00, horas locais, 02h00 em Portugal Continental, durante o fim de semana de Ação de Graças, um dos feriados festivos mais celebradas nos Estados Unidos. "Este é o fim de semana de Ação de Graças, é quando as famílias se reúnem, comemoram, compartilham memórias e demonstram amor umas pelas outras", disse a presidente da junta Christina Fugazi.

Fugazi lembrou um tiroteio no qual "sete pessoas foram mortas a tiro" na cidade, acrescentando que "Stockton é melhor do que isto".

As primeiras indicações "sugerem que possa ter sido um incidente direcionado", disse Brent durante uma conferência de imprensa. As autoridades locais afirmaram que o suspeito ainda não foi encontrado e pediram ajuda à população. "Se tiver alguma informação sobre o indivíduo, contacte-nos, se for o indivíduo, entregue-se imediatamente", disse Ron Freitas, o procurador do condado de San Joaquin.

