Sábado – Pense por si

Mundo

Tiroteio na Califórnia faz quatro mortos e dez feridos durante fim de semana festivo

Gabriela Ângelo 15:19
As mais lidas

As autoridades não forneceram informações sobre o estado dos feridos mas disseram que várias pessoas foram levadas para os hospitais perto do local.

Um tiroteio durante uma reunião familiar num salão de festas em Stockton, na Califórnia, fez quatro mortos e 10 feridos este domingo. Segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP), que cita a porta-voz do gabinete do xerife do condado de San Joaquin, Heather Brent, entre as vítimas estão crianças e adultos.

Tiroteio na Califórnia faz quatro mortos e dez feridos
Após tiroteio na Califórnia, autoridades investigam o incidente com 4 mortos e 10 feridos
Polícia investiga tiroteio na Califórnia com vários mortos e feridos
Tiroteio na Califórnia faz quatro mortos e dez feridos
Após tiroteio na Califórnia, autoridades investigam o incidente com 4 mortos e 10 feridos
Polícia investiga tiroteio na Califórnia com vários mortos e feridos

O tiroteio aconteceu pouco antes das 18h00, horas locais, 02h00 em Portugal Continental, durante o fim de semana de Ação de Graças, um dos feriados festivos mais celebradas nos Estados Unidos. "Este é o fim de semana de Ação de Graças, é quando as famílias se reúnem, comemoram, compartilham memórias e demonstram amor umas pelas outras", disse a presidente da junta Christina Fugazi. 

Fugazi lembrou um tiroteio no qual "sete pessoas foram mortas a tiro" na cidade, acrescentando que "Stockton é melhor do que isto". 

As primeiras indicações "sugerem que possa ter sido um incidente direcionado", disse Brent durante uma conferência de imprensa. As autoridades locais afirmaram que o suspeito ainda não foi encontrado e pediram ajuda à população. "Se tiver alguma informação sobre o indivíduo, contacte-nos, se for o indivíduo, entregue-se imediatamente", disse Ron Freitas, o procurador do condado de San Joaquin. 

As autoridades não forneceram informações sobre o estado dos feridos mas disseram que várias pessoas foram levadas para os hospitais perto do local. 

Artigos Relacionados
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Tiroteio na Califórnia faz quatro mortos e dez feridos durante fim de semana festivo