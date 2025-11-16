Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
16 de novembro de 2025 às 11:51

Morreu homem de 22 anos suspeito de balear quatro polícias no Kansas

Pelo menos quatro polícias foram baleados na manhã de sábado, enquanto se deslocavam para uma ocorrência numa residência, no Kansas. O suspeito, de 22 anos, morreu durante o tiroteio.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30