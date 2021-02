Tiger Woods hospitalizado depois de acidente de carro

O jogador de golfe Tiger Woods foi levado para um hospital depois de estar envolvido num acidente de carro em Los Angeles, nos Estados Unidos.







O acidente em causa teve lugar pelas 7h12 locais (15h12 em Portugal Continental), informam as autoridades em comunicado, acrescentando que o veículo ficou bastante danificado, mas não dando atualizações sobre o estado de saúde do desportista."O condutor e único ocupante foi identificado como o golfista da PGA, Eldrick 'Tiger' Woods. O sr. Woods foi retirado dos destroços com um desencarcerador pelos bombeiros e paramédicos de Los Angeles County, e depois transportado de ambulância para um hospital local para observação dos seus ferimentos", informam ainda as autoridades.