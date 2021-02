Tiger Woods já foi operado e está acordado e a recuperar

O golfista norte-americano Tiger Woods foi submetido a uma "longa" cirurgia devido a lesões no pé, tornozelo e tíbia da perna direita na sequência de um acidente de viação em Los Angeles, nos Estados Unidos, esta terça-feira.







O melhor golfista do mundo arrisca um divórcio de 198 milhões de euros. A mulher garante que tem 300 mensagens que comprovam os casos amorosos de Woods Sábado

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Tópicos Los Angeles County Tiger Woods Estados Unidos Flórida desporto golfe Artigo Anterior Próximo Artigo

O golfista "passou por uma longa cirurgia na perna direita e no tornozelo depois de ser levado para o hospital", disse a equipa de Woods num comunicado publicado na rede social Twitter. O desportista está "acordado, recetivo e a recuperar no hospital". A administração do Harbor-UCLA Medical Center explica que Woods "sofreu grandes lesões ortopédicas que foram tratadas durante uma cirurgia de emergência por especialistas em trauma ortopédico".Woods teve de receber várias placas metálicas e parafusos para resolver a grave fratura que sofreu na tíbia e fíbula. Não há ainda prognósticos sobre eventual alta ou sequer se o atleta voltará a poder jogar golfe.Segundo o xerife do condado de Los Angeles, Alex Villanueva, o jogador ia "a uma velocidade relativamente maior do que o normal", quando perdeu o controlo do seu carro. Alex Villanueva disse ainda que os airbags do veículo onde seguia Tiger Woods foram acionados e que o jogador seguia com o cinto de segurança posto, algo que, afirma o xerife, "provavelmente lhe salvou a vida". Também não foram identificados no local do acidente quaisquer marcas de travagens bruscasNa terça-feira, o departamento do xerife de Los Angeles County disse que Tiger Woods, que era o único ocupante do veículo, teve de ser desencarcerado depois do acidente e foi levado apra o hospital.Imagens do local, gravadas por um helicóptero de uma televisão local, mostram o carro caído numa encosta, com grandes danos na frente e com os airbags aparentemente acionados.Tiger Woods estava na Califórnia para participar numas filmagens e deslocou-se a um torneio de golpe durante este fim de semana. Recorde-se que em 2020 o jogador de golfe não competiu devido a estar a recuperar de uma cirurgia às costas.Em 2017, Tiger Woods também foi preso por alegadamente conduzir sob o efeito de drogas ou álcool na Flórida, tendo-se mais tarde confessado culpado de condução irresponsável. O jogador de golfe teve outro acidente, em 2009, também na Flórida.Tiger Woods, de 45 anos, é considerado um dos melhores golfistas da história, tendo conquistado 82 títulos no circuito norte-americano PGA e 15 "majors".