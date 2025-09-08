Sábado – Pense por si

Terminal do aeroporto de Heathrow evacuado devido a "possível incidente com materiais perigosos"

Correio da Manhã
Todos os outros terminais estão a funcionar com normalidade.

O terminal 4 do aeroporto de Heathrow, em Londres no Reino Unido, foi evacuado enquanto os serviços de emergência respondem a um "possível incidente com materiais perigosos", esta segunda-feira.

Aeroporto de Heathrow
Aeroporto de Heathrow

Um porta-voz do aeroporto informou que o "check-in do terminal 4 foi encerrado e evacuado enquanto os serviços de emergência respondem a um acidente", avança a Sky News. "Estamos a pedir aos passageiros para não viajarem para o Terminal 4 e a apoiar aqueles no local. Todos os outros terminais estão a funcionar com normalidade. Iremos dar mais informações assim que possível", disse ainda. 

Os bombeiros adiantam que o incidente pode estar relacionada com materiais perigosos. "Foram mobilizadas equipas de especialistas para analizar o local, e parte do aeroporto foi evacuada por precaução enquanto os bombeiros trabalham", informou um porta-voz da Brigada de Fogo de Londres.

Tópicos Materiais perigosos Acidente (geral) Desastres acidentes e emergências Resposta de emergência Heathrow Londres Sky News
