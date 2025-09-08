Terminal do aeroporto de Heathrow evacuado devido a "possível incidente com materiais perigosos"

Todos os outros terminais estão a funcionar com normalidade.
O terminal 4 do aeroporto de Heathrow, em Londres no Reino Unido, foi evacuado enquanto os serviços de emergência respondem a um "possível incidente com materiais perigosos", esta segunda-feira.
Aeroporto de Heathrow
Um porta-voz do aeroporto informou que o "check-in do terminal 4 foi encerrado e evacuado enquanto os serviços de emergência respondem a um acidente", avança a Sky News. "Estamos a pedir aos passageiros para não viajarem para o Terminal 4 e a apoiar aqueles no local. Todos os outros terminais estão a funcionar com normalidade. Iremos dar mais informações assim que possível", disse ainda.
Os bombeiros adiantam que o incidente pode estar relacionada com materiais perigosos. "Foram mobilizadas equipas de especialistas para analizar o local, e parte do aeroporto foi evacuada por precaução enquanto os bombeiros trabalham", informou um porta-voz da Brigada de Fogo de Londres.
Só espero que, tal como aconteceu em 2019, os portugueses e as portuguesas punam severamente aqueles e aquelas que, cinicamente e com um total desrespeito pela dor e o sofrimento dos sobreviventes e dos familiares dos falecidos, assumem essas atitudes indignas e repulsivas.
O poder instituído terá ainda os seus devotos, mas o desastre na Calçada da Glória, terá reforçado, entretanto, a subversiva convicção de que, entre nós, lisboetas, demais compatriotas ou estrangeiros não têm nem como, nem em quem se fiar