O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não tem dúvidas: o ataque de que foi alvo este sábado, e que feriu sete militares, foi ordem do homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, em conluio com a extrema-direita Venezuela. De Bogotá, a resposta foi pronta: a acusação não faz sentido.

"Tratou-se de um atentado para me matar. No dia de hoje [sábado] tentaram assassinar-me. As investigações apontam a Bogotá", disse Maduro, numa declaração televisiva horas depois das duas explosões alegadamente provocadas por um drone que interromperam o seu discurso durante uma parada militar.

A cerimónia, na Avenida Bolívar de Caracas, estava a ser transmitida em simultâneo e de maneira obrigatória pelas rádios e televisões venezuelanas e no momento em que o chefe de estado anunciou que tinha chegado a hora da recuperação económica ouviu-se uma das explosões, que fez inclusive vibrar a câmara que focava o chefe de estado. As imagens permitem ver a própria mulher do presidente venezuelano, Cília Flores, e Maduro olharam para cima. Numa primeira fase, a transmissão ficou sem som. Logo de seguida, e quando as imagens já estavam a mostrar a parada, foi possível ver o momento em que os militares rompiam a formação, fugindo do estrondo. Foi então que a transmissão foi abruptamente suspensa.

"Tudo aponta para a extrema-direita venezuelana, em aliança com a extrema-direita colombiana e tenho a certeza que Juan Manuel Santos está por detrás deste atentado", acusou Maduro, desde o palácio presidencial de Miraflores, defendendo que Santos, que deixa a presidência da Colômbia a 7 de Agosto, não podia deixar o poder "sem fazer dano" ao seu país.

"As investigações estão muito avançadas" e já "foram capturados parte dos autores materiais do atentado e capturada parte da evidência [drone]", revelou.

Maduro disse ainda que as primeiras investigações indicam que vários dos responsáveis intelectuais e financeiros do atentado vivem na Florida e que espera que o presidente dos EUA, Donald Trump, colabore com Caracas.

Em reacção, a presidência da Colômbia refutou as acusações, negando qualquer participação no ataque. "Isso não tem base, o presidente [Juan Manuel Santos] está empenhado no baptismo da sua neta Celeste, e não em derrubar governos estrangeiros", disse uma fonte da presidência colombiana aos jornalistas, este sábado.