O Ministério Público Venezuela anunciou a detenção de um general no âmbito das investigações ao incidente de 4 de Agosto, que o regime de Caracas definiu como um "atentato" contra o presidente, Nicolas Maduro. A notícia está a ser avançada peles media locais, que indicam que o detido é o general de brigada Héctor Armando Hernández Da Costa.



O procurador Tarek William Saab anunciou que, neste momento, existem 14 pessoas detidas e apresentadas à justiça, sendo que o número de suspeitos por envolvimento no suposto ataque aumentou para 34.

No Twitter, o jornalista Luis Gonzalo Pérez revelou que o general garantiu que os polícias que o detiveram "não tinham nenhum mandado de captura" em seu nome.





#URGENTE 2- El Gral. de Brigada, dijo que los funcionarios del DGCIM no tenían ninguna orden de allanamiento ni de captura en su contra, minutos después, fue detenido.#13Ago pic.twitter.com/zAQYQy7KxL — Luis Gonzalo Pérez (@luisgonzaloprz) 14 de agosto de 2018







No passado dia 4 de Agosto, duas explosões, que as autoridades dizem terem sido provocadas por dois drones, obrigaram Maduro a abandonar rapidamente uma cerimónia de celebração do 81º aniversário da Guarda Nacional Bolivariana.