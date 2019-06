Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 6 de junho de 2019.



Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO. Há uma mudança: hoje não tem medo ou vergonha de contar o que lhe aconteceu. Integra a Corporación Rosa Blanca, que recolhe testemunhos do horror generalizado. Porque há muitas histórias como a sua. Lorena Murcia, que dirige a Rosa Blanca, contou à correspondente do El Mundo em Bogotá que foi abusada pelo comandante do seu acampamento mal chegou às FARC. Tinha 10 anos. "Depois foram outros."

Há desmentidos que são confissões. Rodrigo Londoño, mais conhecido como Timochenko , líder supremo das FARC nos anos da guerrilha na selva, justificou-se a uma rádio local colombiana face à avalanche de acusações de abuso sexual, sobre ele e sobre outros comandantes: "Não atuávamos violentamente. É uma relação consentida. Tem de se investigar como é a vida no campo e as meninas, em geral, a sua vida sexual começa quase aos 10 ou 11 anos."O desmentido-confissão apenas confirmou o sabido: os abusos sexuais, as violações e os abortos forçados eram uma forma de vida para os guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Yamile Noscué foi parar às FARC com 15 anos. Hoje, diz que não sabe contar quantas vezes a violaram. Lembra-se da primeira, por "El abuelo", o comandante do acampamento, que "provava as recém-chegadas".