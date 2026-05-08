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08 de maio de 2026 às 15:00

Petroleiro com bandeira de Malta chega à Coreia do Sul após atravessar o Estreito de Ormuz

Um petroleiro com um milhão de barris de petróleo bruto chegou esta sexta-feira à Coreia do Sul depois de atravessar o Estreito de Ormuz em abril.

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