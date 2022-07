Tchizé dos Santos acusa João Lourenço de tentar 'destruir' José Eduardo dos Santos

Tchizé dos Santos, filha do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos, acusou o atual líder de Angola, João Lourenço, de ter tornado o seu pai num "alvo a abater" e que tentou destruir.







Tchizé dos Santos, política

Bastante crítica da forma como o regime angolano lidou com as últimas semanas de vida de José Eduardo dos Santos (que morreu na última sexta-feira), Tchizé negou ter feito qualquer acusação de envenenamento, mas antes de maus-tratos ou por negligência. Mas acrescentou ainda que João Lourenço escolheu o seu pai como alvo a abater. "E conseguiu", afirmou, em entrevista à CNN Portugal.A filha de Eduardo dos Santos Tchizé dos Santos levanta várias dúvidas sobre a atuação da equipa médica que acompanhou o pai nos últimos dias de vida, principalmente o médico João Afonso, dizendo que "equipa que rodeou o ex-Presidente" estava "subordinado a João Lourenço". "O meu pai estava sequestrado."Além disso, a filha de José Eduardo dos Santos acusou a ex-mulher do antigo Presidente de Angola, Ana Paula, de ter um "comportamento indigno" por alegado descuido nos cuidados de saúde de do segundo presidente angolano.Tchizé dos Santos disse não "saber" se a irmã Isabel dos Santos vai a um possível funeral organizado pelo Estado angolano.Confrontada com a possibilidade de Isabel dos Santos ir ao funeral do pai, Tchizé dos Santos afirmou que será um "grande erro". "Se for ao funeral, será vista como uma grande traidora, como o João Lourenço", atirou. O presidente angolano disse esta sexta-feira que o governo de Angola vai organizar as exéquias fúnebres do ex-chefe de Estado José Eduardo dos Santos, para as quais conta com a presença de todos, incluindo a família "que está lá fora".Tchizé dos Santos, que vive há vários anos fora de Angola perdeu o mandato de deputada do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) em 2019 e afirma correr risco de vida no seu país, enquanto a irmã mais velha, Isabel dos Santos, também a residir no exterior, enfrenta vários processos judiciais e diz ser vítima de perseguição.

José Eduardo dos Santos morreu aos 79 anos numa clínica em Barcelona, Espanha, após semanas de internamento, anunciou a presidência angolana, que decretou cindo dias de luto nacional.

José Eduardo dos Santos sucedeu a Agostinho Neto como Presidente de Angola em 1979 e deixou o cargo em 2017, cumprindo uma das mais longas presidências no mundo, marcada por acusações de corrupção e nepotismo.

Em 2017, renunciou a recandidatar-se e o atual Presidente, João Lourenço, sucedeu-lhe no cargo, tendo sido eleito também pelo Movimento Popular de Libertação de Angola, que governa no país desde a independência de Portugal, em 1975.