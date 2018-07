Submarino de Musk não será utilizado no resgate

Elon Musk testou este domingo o 'plano b': um pequeno submarino, uma cápsula com capacidade para levar uma criança e ser manobrada por mergulhadores.

O CEO da Tesla, o milionário Elon Musk, trabalhou numas cápsulas submarinas que poderão ser, nas suas próprias palavras, um "plano b" a ser usado no resgate dos quatro rapazes que continuam presos numa gruta na Tailândia. Contudo, as autoridades tailandesas dizem que não deverá ser necessário usá-lo.



"O submarino de Elon Musk é muito sofisticado, mas não é prático para esta operação", disse esta manhã Narongsak Osottanakorn, responsável pelas operações de salvamento. Ou seja, para já, não se prevê que o submarino vá ser utilizado.



Recorde-se que os mergulhadores retomaram esta terça-feira as operações de resgate em Mae Sai, Tailândia, esta terça-feira. Esta é a terceira fase do resgate, que servirá para salvar as últimas quatro crianças e o treinador de 25 anos ainda aprisionados no complexo de cavernas de Tham Luang Nang Non. Até ao momento, foram retirados da gruta oito rapazes, quatro no domingo e quatro na segunda-feira, que estão "a salvo e conscientes", disse Narongsak.



Musk explica os seus "mini-submarinos"



As cápsulas metálicas têm entradas de oxigénio à frente e na retaguarda, mas, devido ao seu tamanho, só poderiam transportar os jovens jogadores de futebol. O seu treinador teria de sair pelos seus próprios meios.



Segundo o plano de Musk, dois mergulhadores especializados levariam uma cápsula com um jovem no seu interior. A cápsula tem várias pegas às quais se ajustam correias que os mergulhadores atariam à cintura.





Testing underwater in LA pool pic.twitter.com/CDO2mtjP2D — Elon Musk (@elonmusk) 8 de julho de 2018

Musk também desenvolveu um espécie de sacos de ar que permitiriam tirar os rapazes sem terem necessidade de aprender a mergulhar. Os sacos de ar foram criados por uma empresa americana chamada Wing Inflatables, e a encomenda foi-lhes feita diretamente por Musk.