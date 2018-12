O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sanchez, anunciou esta quarta-feira que o governo irá aprovar um aumento de 22% do salário mínimo espanhol para os 900 euros por mês no dia 21 de Dezembro.

A subida do salário mínimo nacional espanhol, que entrará em vigor a partir de Janeiro do próximo ano, foi acordada com o partido da oposição, o Podemos, como parte dos esforços do primeiro-ministro para garantir apoio para a votação no parlamento do orçamento de Estado de 2019 em Espanha.

A decisão, inicialmente prevista para o dia 28 de Dezembro, será aprovada por um decreto-lei quando Sanchez se reunir com o seu gabinete em Barcelona a 21 de Dezembro. Em reacção, o primeiro-ministro afirmou que o seu governo queria florescer a "prosperidade em todos os territórios".