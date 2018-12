Autoridades francesas voltam a corrigir balanço do ataque para três mortos. O suspeito pode ter fugido para a Alemanha.

As autoridades de França e da Alemanha têm montada esta quarta-feira uma operação de larga escala para tentar deter Chérif C., o homem suspeito de abrir fogo num mercado de Estrasburgo na noite de terça-feira e que está em fuga.



Pelas 8h30 da manhã desta quarta-feira, o balanço oficial de vítimas foi corrigido para dois mortos e 16 feridos, depois de anteriormente terem sido referidas três vítimas mortais.



O que voltaria a ser corrigido pela Prefeitura da Região de Grand-Est e Bas-Rhin pelas 10h00, repondo outra vez a informação em três mortos e 16 feridos. Assim, três pessoas morreram e 16 ficaram feridas - 8 das quais em estado grave -, no tiroteio no mercado de Natal, no centro de Estrasburgo, em França.



Antes, a secretária de Estado do Ministério do Interior francês admitiu que o suspeito pode ter fugido para a Alemanha, mas recusou estabelecer uma motivação terrorista ao ataque.



Laurent Nunez disse à rádio France-Inter que o atacante poderia ter fugido para a vizinha Alemanha, sublinhando que a busca pelo autor dos disparos está em constante evolução.



Nunez afirmou ainda que o agressor havia sido identificado como um suspeito extremista nas passagens pela prisão, destacando que ainda se desconhece o motivo do ataque de terça-feira no Mercado de Natal de Estrasburgo, não sendo possível para já fazer uma ligação a um ato terrorista.



A governante adiantou que o indivíduo era conhecido da justiça pela prática de delitos comuns que não estavam relacionados com o terrorismo, indicando que este foi seguido pelos serviços de informação após se ter identificada "uma radicalização na sua prática religiosa", ainda que nunca tenha dado sinal de que poderia passar à ação.