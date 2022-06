Supremo Tribunal dos EUA expande direitos de posse armas e derruba lei de Nova Iorque

O juiz Clarence Thomas, do Supremo Tribunal, declarou que os norte-americanos têm o direito de ter armas de fogo "geralmente usadas" em público para defesa pessoal.

O Supremo Tribunal dos EUA fez cair uma lei do Estado de Nova Iorque que restringe o direito ao porte de armas dentro do estado. A exigência de "causa legítima" da lei de Nova Iorque, obriga as pessoas que procuram obter uma licença de porte de armas ilimitado e oculto a apresentar uma necessidade real, em vez de especulativa, de autodefesa.