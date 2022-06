"Quanta mais carnificina estamos dispostos a aceitar?" Biden pede a proibição das armas

Desde do início de 2022, já morreram mais de 18 mil pessoas devido à violência armada nos Estados Unidos, incluindo mortes por homicídio e suicídio, de acordo com o Gun Violence Archive.

O presidente Joe Biden pediu, na quinta-feira passada, durante um discurso na Casa Branca, que as armas de fogo fossem proibidas pelo Congresso. Além disso, Biden solicitou o aumento da verificação de antecedentes e a implementação de outras medidas para o controlo de armas, de forma a diminuir os tiroteios em massa nos EUA.



O presidente norte-americano perguntou quantas mais vidas seria necessário perder para que se altere a lei das armas no país.



Estas declarações surgem depois dos tiroteios que aconteceram nas duas últimas semanas numa escola no Texas, num supermercado em Nova Iorque e numa clínica no estado de Oklahoma.