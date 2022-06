Acordo sobre a legislação de armas no Senado dos EUA sem avanços

Os senadores democratas e republicanos dos EUA afirmaram ontem que não foi possível chegar a um acordo para uma proposta dos dois partidos sobre os recentes tiroteios em massa no país. O acordo sobre as mudanças na legislação das armas era esperado até ao final desta semana.



Um grupo de senadores, liderado pelo democrata Chris Murphy e pelo republicano John Cornyn, está a tentar elaborar um plano para reforçar a segurança das escolas norte-americanas, melhorar as falhas no sistema de saúde mental dos EUA e manter as armas longe de criminosos ou pessoas consideradas perigosas.



"Ainda não chegámos lá", disse John Cornyn, em declarações aos jornalistas, citado pela agência Reuters. "Ainda estou otimista de que vamos conseguir um projeto de lei. Mas é uma questão complexa e desafiadora", acrescentou o republicano.



Murphy disse que o seu objetivo era aprovar uma legislação que pudesse conter a onda de mortes, devido aos tiroteios no país, antes do feriado do Senado de 4 de julho, avançou a Reuters. "Isto é muito difícil", admitiu. "Há uma intenção sincera real em nome de todos na sala para que isso seja feito. Mas também há uma intenção sincera para acertar".



O presidente Joe Biden, pediu, no dia 2 de junho, durante um discurso feito na Casa Branca, que fossem alteradas as leis relativas ao uso de armas. O líder norte-americano considera que as armas de fogo, assim, como os carregadores de armas de alta capacidade devem ser proibidos e que a idade mínima para comprar armas deve subir dos 18 para os 21 anos.



A Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas, votou amplamente para a aprovação de um vasto pacote de controlo de armas. No entanto, o Senado norte-americano está dividido, entre 50 deputados democratas e 50 republicanos, sendo que os últimos defendem o direito da posse de armas sob a Segunda Emenda da Constituição dos EUA. Para que as propostas de alteração à lei da posse de armas fossem aprovadas, era necessário o apoio dos dois partidos.



A discussão sobre a posse de armas nos EUA, nas últimas duas semanas, deve-se aos sucessivos tiroteios em massa, tendo o mais grave sido o tiroteio em Uvalde, no Texas, onde morreram 19 crianças e duas professoras. Assim, como o tiroteio em Buffalo, Nova Iorque e em Tulsa, no estado de Oklahoma, que também registaram vítimas mortais.