Trump sobre o ataque à Venezuela: “Vamos liderar o país durante algum tempo”

O líder norte-americano dirigiu-se aos jornalistas numa conferência de imprensa sobre a captura de Nicolás Maduro.
Donald Trump diz que EUA vão governar Venezuela até que seja possível haver uma transição
Donald Trump considerou que os Estados Unidos levaram a cabo uma “operação militar extraordinária”, como já não ocorria desde a II Guerra Mundial. Foi assim que o líder norte-americano começou por se dirigir aos jornalistas numa conferência de imprensa sobre a captura de Nicolás Maduro, que começou meia hora depois do anunciado.
O presidente dos Estados Unidos reforçou uma ideia que já tinha afirmado antes: “Nenhuma Nação do mundo podia fazer o que os Estados Unidos fizeram ontem”.
Trump avançou ainda que os militares norte-americanos foram capazes de entrar numa “fortaleza” para conseguir “trazer Nicolás Maduro à justiça”. Além disso, refere que a missão não resultou em vítimas mortais para os militares norte-americanos, nem em danos para os equipamentos militares. “Somos, de longe, a força militar mais poderosa e temível do mundo. Não há equipamentos como os nossos”.
Sobre o que se segue o presidente norte-americano referiu: “Vamos liderar o país durante algum tempo” para se seja garantida uma transição “segura” e “adequada”. “Queremos paz, liberdade e justiça para o grande povo da Venezuela”.
Trump detalhou que o presidente venezuelano e a sua mulher estrão “num navio” e depois de chegarem a Nova Iorque vai ser decidido se serão julgados em Nova Iorque ou na Florida.
