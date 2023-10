A "viagem de união e amor" tinha início marcado para sexta-feira, 6 de outubro, e estender-se-ia até sábado, dia 7. As coordenadas do festival Supernova Sukkot foram enviadas aos festivaleiros poucas horas antes do começo: kibbutz de Re'im, no deserto de Neguev, a apenas 5 quilómetros da fronteira com Gaza. Mas o evento que celebrava a paz acabou por ser atacado pelo Hamas: estima-se que 260 pessoas tenham sido mortas e várias foram feitas reféns.