Afinal, UE não vai suspender ajuda humanitária à Palestina

"A Comissão condena inequivocamente o ataque terrorista perpetrado pelo Hamas contra Israel no fim de semana. Na sequência destes acontecimentos, a Comissão vai lançar hoje uma revisão urgente da assistência da União Europeia [UE] para a Palestina", refere um comunicado divulgado ao início da noite de hoje.A Comissão Europeia esclareceu que, "com as devidas salvaguardas, o objetivo desta revisão é assegurar que a UE não está a financiar direta ou indiretamente qualquer organização terrorista para levar a cabo ataques contra Israel".Bruxelas acrescentou que a revisão "não diz respeito à assistência humanitária providenciada pelas Operações Europeias de Proteção Civil e Ajuda Humanitária.