Steve Bannon diz ser inocente de desvio de fundos. Fiança foi de 5 milhões de dólares

Steve Bannon, que foi um dos principais conselheiros de Donald Trump, deu-se como inocente da acusação de desvio de fundos relativa ao esquema para angariar dinheiro junto de apoiantes do presidente dos EUA.Bannon foi levado ao tribunal federal em Manhattan, depois de ter sido detido a bordo de um iate com 45 metros de comprimento que pertence ao bilionário Guo Wengui. Acabou por ser libertado depois de ter sido estabelecida uma fiança de cinco milhões de dólares. Está impedido de fazer viagens internacionais.

O antigo conselheiro da Casa Branca Steve Bannon foi hoje detido sob a acusação de, em colaboração com três outras pessoas, desviar dinheiro de doadores num esquema de arrecadação de fundos para a campanha "Nós construímos o muro".

Segundo a acusação, citada pela agência noticiosa Associated Press (AP), o montante desviado da campanha está avaliado em "centenas de milhares de doadores".

Os procuradores federais alegam que Bannon e três outras pessoas "orquestraram um esquema para defraudar centenas de milhares de doadores" em ligação com a campanha de ‘crowdfunding’ que juntou mais de 25 milhões de dólares (20,99 milhões de euros) para construir um muro ao longo da fronteira sul dos Estados Unidos com o México.

Segundo a acusação, o antigo conselheiro de Trump garantia que 100% do dinheiro obtido seria utilizado no projeto, mas os réus acabaram por usar coletivamente centenas de milhar de dólares "de uma maneira inconsistente com as representações públicas da organização".

A acusação avança também que os quatro réus falsificaram faturas e elaboraram "arranjos com fornecedores", entre outras formas, para desviar o dinheiro, com Bannon a utilizá-lo para "pagar despesas pessoais".