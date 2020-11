"Olá Minnesota", diz o candidato democrata Joe Biden enquanto sobe ao palco onde, atrás num placard se pode ler "Tampa, Florida" e "Text FL 30330" em letras grandes. Tudo indicaria mais uma gaffe do antigo vice-presidente dos EUA. No entanto, os sinais eram falsos, adicionados por manipulação digital, diz a Associated Press No passado domingo, dia 1 de novembro, a rede social Twitter sinalizou o vídeo, publicado por uma conta pessoal, como "media manipulado". Pouco tempo depois, já com o vídeo a registar mais de 1.1 milhões de visualizações, o utilizador removeu-o. Esta não é a primeira vez surgem vídeos deste tipo sobre o candidato democrata Joe Biden.Em março deste ano, Donald Trump partilhou no Twitter um vídeo editado que mostrava Biden a dizer que apoiava a reeleição de Trump. Este vídeo, também sinalizado como "manipulado" pela rede social, registou 6 milhões de visualizações.

Em setembro, as páginas de Facebook e do Youtube da campanha de Trump publicaram um vídeo que fazia parecer que o candidato Joe Biden trocava as palavras a recitar a frase do "Pledge of Allegiance" (Juramento de lealdade ao país). No entanto o vídeo foi desmentido e sinalizado pelo Facebook como "missing context" (falta de contexto).

Vídeos como estes parecem ter surtir efeito entre os apoiantes de Donald Trump, reporta a estação televisiva americana CNN , citando uma apoiante do atual presidente num evento a semana passada."Ele esquece-se onde está, contra quem está a concorrer, e para que cargo está a concorrer", diz a apoiante relativamente a Joe Biden.