Testemunhas afirmam que pessoas que estavam no bar alvo do tiroteio, da Califórnia, sobreviveram ao atentado em Las Vegas. Não se sabe se estão entre as vítimas mortais.

Sobreviventes daquele que foi o maior tiroteio na história recente dos EUA, num concerto em Las Vegas, estiveram, alegadamente, no tiroteio desta madrugada no bar Thousand Oaks, na California, em que morreram pelo menos 13 pessoas, incluindo o atirador. Entre as vítimas mortais está um polícia. Não foi possível ainda apurar se estes alegados sobreviventes do atentado em Las Vegas estão entre as vítimas mortais do atentado desta madrugada.



Uma testemunha no local afirma que muitas das pessoas que frequentam aquele espaço nocturno estiveram também presentes naquele que foi o mais mortífero tiroteio da história contemporânea dos EUA. "Muitas das pessoas que frequentam a Route 91 vêm cá", disse Chandler Gunn, de 23, no local, em declarações ao The Los Angeles Times.



O Thousand Oaks organiza uma noite de música country às quartas-feiras, o mesmo género de música que estava a ser tocada no concerto de Las Vegas, quando um atirador disparou sobre a multidão a partir do 32º andar do seu hotel. Segundo testemunhas no local, estas noites com música atraem muitos estudantes universitários.



"Há pessoas que vivem a vida inteira sem verem isto, e depois há pessoas que o testemunha duas vezes", continuou Gunn em declarações ao jornal norte-americano. Uma mulher que estava do lado de fora do bar quando se iniciou o tiroteio disse ainda que o bar raramente estava tão cheio como nesta noite. "Não há palavras para descrever o que aconteceu. Aquelas são as minhas pessoas, não é justo. Todas estas pessoas morrerem depois do que aconteceu em Las Vegas, não é justo", disse Savannah Stafseth.



Outras testemunhas, em declarações à televisão local KABC, disseram também que no bar estavam pessoas que tinham também estado presentes durante o tiroteio em Las Vegas, o ano passado.



As autoridades norte-americanas identificaram Ian David Long, de 29 anos, como o autor do tiroteio que matou, pelo menos, 12 pessoas no interior do bar-restaurante Bordeline em Thousand Oaks, California, quinta-feira. As autoridades, segundo a AP, descobriram também que o autor do crime usou uma arma semi-automática de calibre .45. O homem, que estaria vestido de preto e usava óculos quando entrou no espaço nocturno, apareceu morto - as autoridades não confirmaram se o abateram ou se se suicidou. Há ainda pelo menos 21 feridos, cujo estado de saúde se desconhece.